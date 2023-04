Incidente sulla Pontina, carambola tra più veicoli: traffico in tilt (FOTO) (Di mercoledì 19 aprile 2023) (FOTO pagina FB Via Pontina) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) (pagina FB Via) su Il Corriere della Città.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScrivoLibero : Tragico incidente stradale lungo la strada statale Agrigento-Raffadali. A scontrarsi, per cause ancora in corso di… - baritoday : Tamponamento sulla Statale 16, in direzione Sud: traffico in tilt all'altezza dell'uscita 'Bari-Carrassi'… - CorriereCitta : Incidente sulla Pontina, carambola tra più veicoli: traffico in tilt (FOTO) - MeridioNews : Scontro frontale sulla statale Agrigento- Raffadali. Muore un 29enne - live_palermo : ?? Grave incidente sulla SS 118 LEGGI QUI ? -