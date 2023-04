Incidente sulla Pontina, carambola tra più veicoli: ferito anche un bambino, traffico in tilt (FOTO) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ancora un Incidente sulla Pontina, ancora traffico in tilt e automobilisti incolonnati. Questa volta il sinistro, che ha visto coinvolti almeno tre mezzi, si è verificato pochi minuti fa all’altezza di Aprilia, in direzione Roma. Incidente sulla Pontina ad Aprilia Stando alle immagini che circolano in rete, lì dove con un tam tam gli automobilisti si avvisano tra di loro sul traffico e i percorsi alternativi, sono almeno tre i mezzi coinvolti: due auto e un furgoncino di FedEx, la società che si occupa di spedizioni espresse. La dinamica dell’Incidente è ancora tutta da accertare, ma non sembrerebbero esserci feriti in condizioni critiche. Come ci ha fatto sapere la Stradale di Aprilia, sono quattro le persone rimaste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ancora un, ancoraine automobilisti incolonnati. Questa volta il sinistro, che ha visto coinvolti almeno tre mezzi, si è verificato pochi minuti fa all’altezza di Aprilia, in direzione Roma.ad Aprilia Stando alle immagini che circolano in rete, lì dove con un tam tam gli automobilisti si avvisano tra di loro sule i percorsi alternativi, sono almeno tre i mezzi coinvolti: due auto e un furgoncino di FedEx, la società che si occupa di spedizioni espresse. La dinamica dell’è ancora tutta da accertare, ma non sembrerebbero esserci feriti in condizioni critiche. Come ci ha fatto sapere la Stradale di Aprilia, sono quattro le persone rimaste ...

