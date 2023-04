Incidente Immobile, la Lazio contro la stampa: “articolo disumano” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ciro Immobile è stato vittima di un grave Incidente nella giornata di domenica, l’attaccante della Lazio si è scontrato contro un tram. Fortunatamente non si sono verificate gravi conseguenze e la dinamica dell’impatto è ancora incerta. Sono in corso accertamenti per fare luce sull’episodio. Il club biancoceleste non ha gradito la gestione della vicenda da parte della stampa, in particolar modo è stato pubblicato un comunicato ufficiale del club contro un articolo pubbliato da ‘La Repubblica’. “L’articolo pubblicato oggi dalla cronaca romana del quotidiano “La Repubblica” a firma di Marco Lodoli con il titolo “L’insostenibile imprudenza di Ciro: il bomber all’incrocio con il tram del destino” si connota innanzitutto per la sua disumanità, di fronte ad ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ciroè stato vittima di un gravenella giornata di domenica, l’attaccante dellasi è scontratoun tram. Fortunatamente non si sono verificate gravi conseguenze e la dinamica dell’impatto è ancora incerta. Sono in corso accertamenti per fare luce sull’episodio. Il club biancoceleste non ha gradito la gestione della vicenda da parte della, in particolar modo è stato pubblicato un comunicato ufficiale del clubunpubbliato da ‘La Repubblica’. “L’pubblicato oggi dalla cronaca romana del quotidiano “La Repubblica” a firma di Marco Lodoli con il titolo “L’insostenibile imprudenza di Ciro: il bomber all’incrocio con il tram del destino” si connota innanzitutto per la sua disumanità, di fronte ad ...

