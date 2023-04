Incidente Ciro Immobile a Roma, la prima foto con le figlie: “Il peggio è passato, ora vogliamo andare avanti” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Finalmente, dopo il terribile Incidente che li ha visti convolti, la famiglia dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile è tornata a casa, al completo. Il calciatore, in osservazione all’ospedale Gemelli, è stato dimesso ieri pomeriggio. A mancare all’appello solamente la figlia maggiore, rimasta ricoverata presso il medesimo nosocomio per un’altra notte e ritornata a casa questa mattina. La figlia più piccola del bomber aveva invece fatto ritorno in famiglia lunedì, dopo il ricovero al Bambino Gesù. Incidente Ciro Immobile, Roma Servizi per la Mobilità assicura: ‘Il semaforo funziona’ Il messaggio di ringraziamento social di Ciro Immobile Ora che anche la figlia maggiore dell’attaccante biancoceleste ha fatto ritorno a casa la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Finalmente, dopo il terribileche li ha visti convolti, la famiglia dell’attaccante della Lazioè tornata a casa, al completo. Il calciatore, in osservazione all’ospedale Gemelli, è stato dimesso ieri pomeriggio. A mancare all’appello solamente la figlia maggiore, rimasta ricoverata presso il medesimo nosocomio per un’altra notte e ritornata a casa questa mattina. La figlia più piccola del bomber aveva invece fatto ritorno in famiglia lunedì, dopo il ricovero al Bambino Gesù.Servizi per la Mobilità assicura: ‘Il semaforo funziona’ Il messaggio di ringraziamento social diOra che anche la figlia maggiore dell’attaccante biancoceleste ha fatto ritorno a casa la ...

