Inceneritore Roma, Conte al presidio di Legambiente: “Da Schlein scaricabarile? Battaglie si combattono o no, il Pd chiarisca” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Non c’è Elly Schlein al presidio contro l’Inceneritore di Roma? Spero che potremmo recuperarla, non diffidiamo. Sue parole uno scaricabarile? Non voglio far polemiche personali, né di partito. Certo è che le Battaglie si combattono o non si combattono. E certo non si possono combattere obiettivi come questi per cui ci si dichiara contrari, dopo che questi vengono realizzati”. Ad attaccare è il leader del M5s Giuseppe Conte nel corso del presidio contro il termovalorizzatore a Roma, promosso da Legambiente e altre associazioni ambientaliste, contrarie al progetto voluto dal sindaco capitolino dem Roberto Gualtieri. Se la leader dem aveva spiegato in conferenza stampa che “il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Non c’è Ellyalcontro l’di? Spero che potremmo recuperarla, non diffidiamo. Sue parole uno? Non voglio far polemiche personali, né di partito. Certo è che lesio non si. E certo non si possono combattere obiettivi come questi per cui ci si dichiara contrari, dopo che questi vengono realizzati”. Ad attaccare è il leader del M5s Giuseppenel corso delcontro il termovalorizzatore a, promosso dae altre associazioni ambientaliste, contrarie al progetto voluto dal sindaco capitolino dem Roberto Gualtieri. Se la leader dem aveva spiegato in conferenza stampa che “il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Alleanza in fumo: l'inceneritore di Roma divide Conte e Schlein. Leggi le anticipazioni del giornale di domani - fattoquotidiano : Confusione massima nel #Pd sugli impianti di trattamento dei rifiuti. Ognuno per la propria strada sull'… - annabennardo2 : RT @LaNotiziaTweet: Sull'ambiente la Schlein è inaffidabile. Il Pd si astiene nel voto per fermare l'inceneritore di Roma - fattoquotidiano : Inceneritore Roma, Conte al presidio di Legambiente: “Da Schlein scaricabarile? Battaglie si combattono o no, il Pd… - gb_dostobaby : RT @puntualeh: #Conte alla manifestazione contro l’inceneritore a Roma. ?? -