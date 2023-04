Incendio in un ospedale di Pechino, i pazienti si calano con i lenzuoli: 29 morti – Il video (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si aggrava il bilancio dell’Incendio scoppiato ieri, martedì 18 aprile, nel reparto di degenza di un ospedale di Pechino, nel distretto di Fengtai (sudovest). Il numero dei morti è infatti salito – secondo Global Times – a 29. La struttura sanitaria ha sospeso i servizi ambulatori e negato l’accesso all’ospedale, fatta eccezione per i pazienti ricoverati. Da una prima ricostruzione, scrive il tabloid quotidiano cinese, il rogo sarebbe divampato a causa di alcuni lavori di manutenzione interni alla struttura della Capitale. Nel frattempo, le autorità hanno fatto sapere di aver arrestato 12 persone, incluso il direttore dell’ospedale. Al momento dello scoppio, nell’edificio evacuato si trovavano 71 pazienti, mentre le fiamme sono state domate intorno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si aggrava il bilancio dell’scoppiato ieri, martedì 18 aprile, nel reparto di degenza di undi, nel distretto di Fengtai (sudovest). Il numero deiè infatti salito – secondo Global Times – a 29. La struttura sanitaria ha sospeso i servizi ambulatori e negato l’accesso all’, fatta eccezione per iricoverati. Da una prima ricostruzione, scrive il tabloid quotidiano cinese, il rogo sarebbe divampato a causa di alcuni lavori di manutenzione interni alla struttura della Capitale. Nel frattempo, le autorità hanno fatto sapere di aver arrestato 12 persone, incluso il direttore dell’. Al momento dello scoppio, nell’edificio evacuato si trovavano 71, mentre le fiamme sono state domate intorno ...

