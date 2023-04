Incendio Centocelle | demolitore non bonifica l’area | sequestrata

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Avrebbe dovuto – come stabilito dall’ordinanza emessa dal sindaco Roberto Gualtieri tre giorni dopo il devastante, scoppiato il 9 luglio scorso –recolpita dal rogo. Ma lui, un autodi via Palmiro Togliatti, ha preferito disattendere quanto prescritto nel documento, lasciando nel terreno di sua proprietà le carcasse e i detriti bruciati. I controlli Ma ieri gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia di Roma Capitale, nel corso di un controllo finalizzato proprio a verificare le bonifiche delle aree incendiate, si sono accorti della totale inadempienza dell’uomo. E hanno posto sotto sequestro il terreno. Il proprietario non aveva eseguito i lavori, in violazione di quanto stabilito dall’ordinanza di sgombero dei materiali e di...

