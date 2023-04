Incasellare la realtà in categorie rigide è rassicurante Ma la rinuncia al pensiero articolato | per dare più forza a una tesi | fa danni

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Giusto o sbagliato. Ragione o sentimento. Intelligente o ignorante. Buono o cattivo. Molte ricerche sul cervello mostrano che la maggior parte delle persone propende per una descrizione del mondo in bianco e nero, o di qua o di là. Accade perché il cervello sceglie una modalità che gli richiede uno sforzo minimo, a basso consumo di energia mentale. Suddividere ogni aspetto della vita in duerisulta più comodo che soppesare la complessità di una situazione. Molte ricerche sul cervello mostrano che la maggior parte delle persone propende per una descrizione del mondo in bianco e nero (foto Getty Images). Leggi anche › Coppie omosessuali e figli, gli psicologi: «Il danno per i bimbi è solo nello stigma» › Innovazione e ...