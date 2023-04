In Sicilia c’è un luogo dove si studia senza aula e senza banchi: ecco il progetto A Casa di Momo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ad Acireale c’è un luogo dove si studia senza aula e senza banchi. E compie dieci anni. A Casa di Momo taglia un traguardo importante e si apre al territorio con una settimana di iniziative rivolte a grandi e piccoli per far comprendere meglio la sua mission: l’outdoor education, l’educazione esperienziale in natura. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ad Acireale c’è unsi. E compie dieci anni. Aditaglia un traguardo importante e si apre al territorio con una settimana di iniziative rivolte a grandi e piccoli per far comprendere meglio la sua mission: l’outdoor education, l’educazione esperienziale in natura. L'articolo .

