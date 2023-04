In malattia, ma va all'estero per la trasferta della Roma: tifoso denunciato (Di mercoledì 19 aprile 2023) In malattia invece di stare a casa ha preso un aereo ed è volato fino in Bulgaria. Motivo? Seguire la propria squadra del cuore in una trasferta europea. Il furbetto - un uomo residente in provincia di Rieti - non aveva però fatto... Leggi su europa.today (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ininvece di stare a casa ha preso un aereo ed è volato fino in Bulgaria. Motivo? Seguire la propria squadra del cuore in unaeuropea. Il furbetto - un uomo residente in provincia di Rieti - non aveva però fatto...

