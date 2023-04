In Francia le proteste non si fermano: Parigi presa d’assalto dopo il discorso di Macron (Di mercoledì 19 aprile 2023) Parigi – “La riforma sulle pensioni verrà appliccata in modo graduale dall’autunno. Ho ascoltato la vostra rabbia, ma era necessaria“. Ad annunciarlo il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso alla Nazione, tanto atteso quanto critiato. Da settimane il numero 1 dell’Eliseo è sotto l’occhio del ciclone per la riforma delle pensioni che sta scatenando un’ondata di proteste in tutta la Francia (leggi qui) Scontri, incidenti e violenza stanno scuotendo la Francia, ma Macron sembra voler tirare dritto. Tuttavia è cosciente dell’astio di gran parte della popolazione verso la riforma: ”Questa legge è stata accettata? Ovviamente no” ha ammesso, spiegando come sia necessario Macron ”un nuovo patto sul lavoro: la porta è sempre aperta ai sindacati. La ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023)– “La riforma sulle pensioni verrà appliccata in modo graduale dall’autunno. Ho ascoltato la vostra rabbia, ma era necessaria“. Ad annunciarlo il presidente francese Emmanuelin unalla Nazione, tanto atteso quanto critiato. Da settimane il numero 1 dell’Eliseo è sotto l’occhio del ciclone per la riforma delle pensioni che sta scatenando un’ondata diin tutta la(leggi qui) Scontri, incidenti e violenza stanno scuotendo la, masembra voler tirare dritto. Tuttavia è cosciente dell’astio di gran parte della popolazione verso la riforma: ”Questa legge è stata accettata? Ovviamente no” ha ammesso, spiegando come sia necessario”un nuovo patto sul lavoro: la porta è sempre aperta ai sindacati. La ...

