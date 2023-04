In Champions è un altro Milan E l’aspetto economico non è secondario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ottima la prestazione del collettivo rossonero: Kyaer e Maignan, su tutti, con Hernandez a ruota, ma anche il certosino lavoro di Bennacer e Tonali, aiutati da un provvido Krunic, e in evidenza Calabria, che ha giocato con tignosa concentrazione, coadiuvato prima da Diaz e poi da Messias, senza dimenticare Giroud che in fondo è riuscito a segnare nonostante il rigore sbagliato e un’occasione sciupata, così come si è dannato Tomori, la cui prestazione è stata rovinata dallo sciagurato tocco di braccio in area (per fortuna il rigore è stato neutralizzato dal miracoloso Maignan…) con menzione speciale per Leao, talvolta irritante per certi suoi atteggiamenti, ma capace di prodezze da fuoriclasse, come la galoppata per oltre settanta metri, seminando la difesa avversaria, conclusa con un assist perfetto a Giroud. Solo Origi, a mio modestissimo parere, non mi è parso all’altezza della ...