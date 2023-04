In agricoltura il primato degli incidenti sul lavoro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) È nei campi che si muore soprattutto di. Ma di questo il ministro dell’, Francesco Lollobrigida, che spaccia ilnei campi come quello più bello e dignitoso, non parla mai. L’ha il tristedel tasso di infortuni rispetto gli altri comparti, con un’incidenza due volte maggiore della media. Le denunce di infortunio hanno spesso esito mortale, con oltre 120 morti in media ogni anno, ovvero uno ogni 3 giorni. L’miete vittime. Ad aprile sono già tre le morti causate dacon i trattori Tanto che, solo in aprile, sono state già tre le vittime causate dacon i trattori, di cui l’ultima ieri, in provincia di Cuneo. Un problema “legato all’assenza o all’usura dei più basilari sistemi di ...