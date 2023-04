Ilary Blasi vs Francesco Totti, arriva la prima sentenza del tribunale sul mantenimento e la villa all’EUR (Di mercoledì 19 aprile 2023) Qualche settimana fa era tornata al centro dell’attenzione la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, e nello specifico si era parlato della cifra per il mantenimento dei figli, ovvero Chanel, Christian e Isabel. Era stato il Corriere della Sera a far sapere gli ultimi dettagli sulla vicenda e a rivelare quanto Totti sarebbe stato disposto a versare per il mantenimento dei figli, ovvero: Sulla carta sembra una proposta più che interessante: tra i 12 e i 15 mila euro al mese. Questo è quanto Francesco Totti sarebbe disposto ad offrire per il mantenimento mensile dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, di cui entrambi hanno chiesto l’affidamento congiunto. Così almeno trapela da fonti riservate vicine all’ex 10 ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Qualche settimana fa era tornata al centro dell’attenzione la separazione tra, e nello specifico si era parlato della cifra per ildei figli, ovvero Chanel, Christian e Isabel. Era stato il Corriere della Sera a far sapere gli ultimi dettagli sulla vicenda e a rivelare quantosarebbe stato disposto a versare per ildei figli, ovvero: Sulla carta sembra una proposta più che interessante: tra i 12 e i 15 mila euro al mese. Questo è quantosarebbe disposto ad offrire per ilmensile dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, di cui entrambi hanno chiesto l’affidamento congiunto. Così almeno trapela da fonti riservate vicine all’ex 10 ...

