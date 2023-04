Ilary Blasi se la ride (a metà) anche in Tribunale: da Totti 12.500 euro al mese e la villa all’Eur (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilary Blasi (foto US Mediaset) Ilary Blasi se la ride in tv e anche in Tribunale. Dopo le frecciatine all’ex Francesco Totti durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, la conduttrice può dirsi soddisfatta dell’esito del primo round della battaglia legale tra gli ormai ex coniugi. Il giudice del Tribunale di Roma, Simona Rossi, ha stabilito che l’ex capitano della Roma dovrà versare a Ilary un assegno di 12.500 euro al mese. Un mantenimento dei tre figli che impone al Pupone, inoltre, il 50% delle spese straordinarie (viaggi, tempo libero, etc…) e il 75% di quelle scolastiche. Una cifra che in realtà scontenterebbe entrambe le parti: nell’ultimo round Totti ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 aprile 2023)(foto US Mediaset)se lain tv ein. Dopo le frecciatine all’ex Francescodurante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, la conduttrice può dirsi soddisfatta dell’esito del primo round della battaglia legale tra gli ormai ex coniugi. Il giudice deldi Roma, Simona Rossi, ha stabilito che l’ex capitano della Roma dovrà versare aun assegno di 12.500al. Un mantenimento dei tre figli che impone al Pupone, inoltre, il 50% delle spese straordinarie (viaggi, tempo libero, etc…) e il 75% di quelle scolastiche. Una cifra che in realtà scontenterebbe entrambe le parti: nell’ultimo round...

