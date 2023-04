Ilary Blasi gode | Totti-kamikaze in tribunale | perché per il Pupone è finita malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Vincesu tutti i fronti. Anzi lastravince. Dall'Isola dei Famosi ripopolata giusto lunedì sera dai naufraghi della tv italiana, all' Isola del Tesoro. Che persi trova non in Honduras ma dalle parti dell'Eur, nella villa che fu di famiglia e dove ora, stando a quanto stabilito dal giudice delcivile di Roma chiamato a decidere sul divorzio-show dell'anno, lacontinuerà a vivere con i figli. Ai quali Francesco, babbo, ex marito died ex capitano della Roma, dovrà conferire 12mla 500 euro al mese per il mantenimento.però, se la sentiva calda già dalla sera prima. «C'era un uomo accanto a me», ha esordito a inizio puntata con un sorriso sarcastico. Si riferiva a Nicola Savino, ...