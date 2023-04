Ilaria | Valentina e Clara | ecco chi sono le tre figlie di Pupo ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Chiledi, il noto cantante e conduttore tvè undurante la puntata del 19 aprile 2023? Come noto, il cantante ha tree una famiglia decisamente allargata. Come tutti sanno infattiè di fatto bigamo, cioè è innamorato di due donne e ha un ottimo rapporto con entrambe. Riesce a tenere unite le due famiglie e i figli., classe ’55, a 19 anni ha sposato Anna, e da questo matrimonionate due, cheha 47 anni, eche invece ne ha 19 in meno. Ma in mezzo c’è anche un’altra figlia,, riconosciuta solo successivamente. La ragazza ...