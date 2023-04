Il visore per la realtà mista di Apple avrà app cucite su misura: sport, gaming e fitness fra tutte (Di mercoledì 19 aprile 2023) Apple porterà sul suo nuovo dispositivo AR/VR molte app e nuovi servizi legati alla realtà mista. L’idea è rendere immediatamente appetibile un dispositivo che sarà anche molto costoso.... Leggi su dday (Di mercoledì 19 aprile 2023)porterà sul suo nuovo dispositivo AR/VR molte app e nuovi servizi legati alla. L’idea è rendere immediatamente appetibile un dispositivo che sarà anche molto costoso....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Per avere chance di riuscita in un settore difficilissimo come quello della AR/VR, Apple realizzerà app e servizi o… - duca86 : @andreilsero iPad non lo uso ormai da anni, non ha più senso per me. Sono ormai ossessionato dal Watch, anche più d… - rosolinopirrone : Buu, lo devo montare per forza prima senza il visore? - duca86 : Amici fan di Apple ma anche a voi sta salendo l’ansia per WatchOS 10 mentre ve ne sbattete il cazzo per il visore AR/VR? Dite la verità. - GizChinait : #APPLE prepara i contenuti per Reality Pro: tante possibilità per il nuovo visore XR -

Apple Reality Pro: app iPad e scansione degli occhi Il visore per la realtà mista non sarà l'unica novità della conferenza. È previsto infatti l'annuncio di nuovi MacBook , iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 e watchOS 10. Apple, ecco cosa si potrà fare con il suo visore di realtà mista Proprio questo è ciò che vuole Apple anche per il suo visore e per farlo si affiderà anche ai tanti sviluppatori che seguiranno la WWDC , la conferenza mondiale a loro dedicata che si terrà dal 5 al ... Apple: headset AR/VR incentrato su Sport, Giochi e App Ap ple starebbe preparando il lancio del suo visore per la realtà mista che potrebbe essere annunciato alla WWDC di giugno. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal noto insider Mark Gurman di ... Illa realtà mista non sarà l'unica novità della conferenza. È previsto infatti l'annuncio di nuovi MacBook , iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 e watchOS 10.Proprio questo è ciò che vuole Apple ancheil suofarlo si affiderà anche ai tanti sviluppatori che seguiranno la WWDC , la conferenza mondiale a loro dedicata che si terrà dal 5 al ...Ap ple starebbe preparando il lancio del suola realtà mista che potrebbe essere annunciato alla WWDC di giugno. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal noto insider Mark Gurman di ... Tante app in arrivo per il visore AR/VR di Apple macitynet.it Salvate Playstation VR 2 dall’arrgonanza di Sony Playstation VR 2 non se la sta passando bene e questo problema potrebbe risiedere proprio in una gestione sbagliata e arroganza di Sony. Eppure, il visore è all'avanguardia sotto ogni punto di ... Expo 2030, Gualtieri vola su Tor Vergata per fare colpo sugli ispettori Il Sindaco e la delegazione BIE saliranno su un pallone aerostatico e verrà mostrata l'area come sarà nel 2030 tramite visori per la realtà aumentata. E dal cinema arriva una mano con l'endorsement di ... Playstation VR 2 non se la sta passando bene e questo problema potrebbe risiedere proprio in una gestione sbagliata e arroganza di Sony. Eppure, il visore è all'avanguardia sotto ogni punto di ...Il Sindaco e la delegazione BIE saliranno su un pallone aerostatico e verrà mostrata l'area come sarà nel 2030 tramite visori per la realtà aumentata. E dal cinema arriva una mano con l'endorsement di ...