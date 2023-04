"Il vero campione del Milan? L'arbitro": Napoli, chi perde la testa (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Napoli è fuori, in semifinale di Champions League ci arriva il Milan di Stefano Pioli. Ma non tutti i partenopei hanno accettato il verdetto con serenità. Per esempio, Carlo Alvino - napoletano e tifoso scatenato - è passato all'attcco, scomposto e feroce, contro gli arbitri. "In gare così equilibrate sono i campioni a fare la differenza. Nella doppia sfida li ha avuti il Milan. Maignan, Kovacs e Marciniak l'hanno fatta!", ha tuonato su Twitter rilanciando il video dell'intervento di Rafa Leao su Lozano, tackle molto discusso e che, probabilmente, andava punito con il calcio di rigore. Un penalty che avrebbe potuto cambiare la partita, poiché il punteggio era di 0-0. E insomma, almeno da parte di Alvino nessun tipo di autocritica. Gli unici eroi rossoneri, a suo giudizio, sarebbero gli arbitri (rispettivamente di andata e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilè fuori, in semifinale di Champions League ci arriva ildi Stefano Pioli. Ma non tutti i partenopei hanno accettato il verdetto con serenità. Per esempio, Carlo Alvino - napoletano e tifoso scatenato - è passato all'attcco, scomposto e feroce, contro gli arbitri. "In gare così equilibrate sono i campioni a fare la differenza. Nella doppia sfida li ha avuti il. Maignan, Kovacs e Marciniak l'hanno fatta!", ha tuonato su Twitter rilanciando il video dell'intervento di Rafa Leao su Lozano, tackle molto discusso e che, probabilmente, andava punito con il calcio di rigore. Un penalty che avrebbe potuto cambiare la partita, poiché il punteggio era di 0-0. E insomma, almeno da parte di Alvino nessun tipo di autocritica. Gli unici eroi rossoneri, a suo giudizio, sarebbero gli arbitri (rispettivamente di andata e ...

