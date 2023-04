Il "trucco" per aggirare le sanzioni: così il petrolio russo entra in Europa (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cina, Emirati Arabi Uniti, India, Singapore e Turchia, secondo il think tank finalndese Crea, comprano il petrolio russo e ne rivendono i prodotti derivati all'Occidente. Contribuendo di fatto a fiaccare le sanzioni Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cina, Emirati Arabi Uniti, India, Singapore e Turchia, secondo il think tank finalndese Crea, comprano ile ne rivendono i prodotti derivati all'Occidente. Contribuendo di fatto a fiaccare le

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShoppingAlertIT : Chstarina beauty case viaggio, Borsa da trucco, Beauty Case , Porta Trucchi da Viaggio, Porta Trucchi Impermeabile… - ShoppingAlertIT : 1 pezzo di pulizia per pennelli da trucco in silicone con ventosa, 1 ciotola di pulizia pieghevole per pennelli da… - ShoppingAlertIT : Rullo Assorbente per il Viso, Rullo Assorbente per il Viso Rullo per il Viso per la Pulizia della Pietra Vulcanica… - ShoppingAlertIT : Borsa da viaggio da appendere per il trucco, organizzatore cosmetico per donne, ragazze e bambini, Foglia X-blu (gr… - ShoppingAlertIT : Spatola per il trucco in metallo da 9 pezzi, applicatore per cucchiaio cosmetico in mini lega di zinco riutilizzabi… -