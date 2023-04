Il travel blogger bloccato in Sudan nel mezzo del golpe | Terrificante

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Unindiano di 22 anni, noto come Maheen S, 'l'autostoppista nomade', è rimastoa Khartoum, in. Il giovane, in viaggio per il continente africano, si è trovato nel Paese proprio quando la situazione è degenerata e i combattimenti sono diventati sempre più pesanti. Da sabato 15 aprile si sono fatti più duri gli scontri tra l'esercito del presidente Abdel-Fattah al-Burhan e quello del vicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo: i due generali ai vertici del Consiglio sovrano divisi da un'acerrima rivalità politica. "Ho viaggiato, ho girato l'Asia e poi l'Africa. Ho attraversato ilil 12 marzo partendo dall'Egitto. C'erano un sacco di bombardamenti e spari in continuazione. E' stato", spiega ilche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniobeverell : Se questo è un politico (ex)... 5??0???????????????????? #antoniobeverelliinfluencer50+ #influencer #50enne #50anni… - Sicilia_Fan : Travel blogger olandesi alla scoperta del barocco del #Ragusano, viaggio tra arte, sapori e profumi. IL VIDEO ? - ragusaoggi : Il barocco conquista l’Olanda. Travel blogger affascinati da Enjoy Barocco e dalla destinazione unica. FOTO E VIDEO - serenapuosi : ?? Shoreditch - Londra Se fossi una mamma pancina nella didascalia scriverei che i veri capolavori sono le due bim… - blogsicilia : #notizie #sicilia Il barocco conquista anche l'Olanda, travel blogger alla scoperta delle bellezze ragusane -… -

Questi luoghi, questi percorsi sono raccontati nel nuovo libro di Andrea Perciato , Guida Aigae e, che racconta, con corredo di foto, i territori che vanno dal Matese, all'alto Sannio, ...Il programma ripercorrerà gli avvenimenti che hanno portato alla scomparsa o all'omicidio di alcune donne, tra cui Gabby Petito , ladi 22 anni assassinata, a cui è dedicata la puntata ...Il giovane Bartocci, noto come giornalista eoltre che come pluripremiato Professionista ... vincitore di numerosi riconoscimenti food quali il premio Food andAwards nel 2022, oltre ad ...

Travel blogger indiano bloccato in Sudan: «E' terrificante» Corriere TV

(LaPresse) Un travel blogger indiano di 22 anni, noto come Maheen S, 'l'autostoppista nomade', è rimasto bloccato a Khartoum, in Sudan. Il giovane, in viaggio per il continente africano, si è trovato ...In occasione della giornata mondiale della terra, cinque travel blogger approderanno a Rimini per promuovere un tour in chiave sostenibile. Si tratta del Blog Tour Zero, organizzato da Pamela Reale, ...