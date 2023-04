Il tramonto del nucleare tedesco e le nuove sfide energetiche verso il 2045 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sabato 15 aprile 2023 è una data destinata a rimanere nella storia della Germania. A sessantadue anni di distanza dall’ingresso in rete di Kahl, la prima centrale sperimentale, il Paese ha spento i suoi ultimi tre reattori nucleari: Isar II in Baviera, Emsland in Bassa Sassonia e Neckarwestheim II nel Baden-Württemberg. Anche se il processo di smantellamento sarà lungo – ci vorranno all’incirca quindici anni, e bisognerà trovare un sito per stoccare gli scarti radioattivi -, il governo di Olaf Scholz ha fatto intendere chiaramente che indietro non si torna. In più, negli stessi giorni, Berlino ha chiesto di sanzionare il settore nucleare russo, attualmente escluso dalle sanzioni dell’Unione europea contro Mosca. L’era dell’energia nucleare in Germania è finita, insomma, ma a qualcuno sembra un controsenso rispetto agli obiettivi di transizione ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sabato 15 aprile 2023 è una data destinata a rimanere nella storia della Germania. A sessantadue anni di distanza dall’ingresso in rete di Kahl, la prima centrale sperimentale, il Paese ha spento i suoi ultimi tre reattori nucleari: Isar II in Baviera, Emsland in Bassa Sassonia e Neckarwestheim II nel Baden-Württemberg. Anche se il processo di smantellamento sarà lungo – ci vorranno all’incirca quindici anni, e bisognerà trovare un sito per stoccare gli scarti radioattivi -, il governo di Olaf Scholz ha fatto intendere chiaramente che indietro non si torna. In più, negli stessi giorni, Berlino ha chiesto di sanzionare il settorerusso, attualmente escluso dalle sanzioni dell’Unione europea contro Mosca. L’era dell’energiain Germania è finita, insomma, ma a qualcuno sembra un controsenso rispetto agli obiettivi di transizione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : A maggio uscirà il primo numero della nuova rivista mensile 'VISIONE - Un altro sguardo sul mondo'. In questa prima… - JamesLucasIT : Il tramonto del Sole in un anno 'Un lavoro lungo un anno e che da tanto avevo in progetto. Dodici foto, stesso pos… - Don_Lazzara : Venendo al tramonto del #sole, guardando la lucerna della sera, cantiamo al #Padre e al #Figlio, e allo… - czyxkxd5v9 : RT @BPizzutelli: …tenersi per mano al tramonto,quando la luce del giorno pian piano si spegne…che cosa meravigliosa …?? ??mia - rozazalea : RT @BPizzutelli: …tenersi per mano al tramonto,quando la luce del giorno pian piano si spegne…che cosa meravigliosa …?? ??mia -