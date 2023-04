Il tariffario di documenti falsi per i migranti diretti in Italia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nelle chat dei trafficanti ora spunta anche un listino: carta d'identità 500 euro, per i passaporti fino a 1.500 Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nelle chat dei trafficanti ora spunta anche un listino: carta d'identità 500 euro, per i passaporti fino a 1.500

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mapiele : RT @Alexanderxxvii1: Questo governo fa di tutto per rendere l'Italia illegale. Il tariffario di documenti falsi per i migr… - JPCK72 : RT @Alexanderxxvii1: Questo governo fa di tutto per rendere l'Italia illegale. Il tariffario di documenti falsi per i migr… - Andrea02021955 : RT @Alexanderxxvii1: Questo governo fa di tutto per rendere l'Italia illegale. Il tariffario di documenti falsi per i migr… - AntoNio89992988 : RT @Alexanderxxvii1: Questo governo fa di tutto per rendere l'Italia illegale. Il tariffario di documenti falsi per i migr… - DonQuichotte95 : RT @Alexanderxxvii1: Questo governo fa di tutto per rendere l'Italia illegale. Il tariffario di documenti falsi per i migr… -