Il Tar accende le antenne di telefonia vicino alla scuola | comune di Limbiate battuto

(Di mercoledì 19 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il Tar accoglie il ricorso e dà il via liberarealizzazione della nuova torre per i ripetitori dei cellulari vietata dal, perché lesarebbero state troppo vicinedi. Il Tar boccia: sì alleIl Tribunale amministrativo regionale non solo ha annullato il diniego del ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

C'è anche il possibile allontanamento per chi raccoglie fiori in un parco,una sigaretta in ... l'associazione ciclisti, con un ricorso al. "Così si disincentiva l'uso delle bici - denuncia ...E che ci sono ancora 30 giorni di tempo per possibili ricorsi alda parte di chi volesse ...regionali friuli venezia giulia consiglieri regione fvg notizie fvg regione fvg Ultime Notizie Si...Tutto da rifare per un maxi progetto finanziato con ben 30 milioni del fondo Pnrr. Mentre a livello nazionale siil dibattitto sul rischio di perdere parte dei finanziamenti causa le tempistiche dei lavori, da Spezia, o meglio da Genova, dal Tribunale amministrativo regionale arriva lo stop ad un appalto ...

Tar, antenne a Limbiate: ok ripetitori di telefonia vicino alla scuola Il Notiziario

Dopo l'uccisione del runner Andrea Papi da parte dell'orsa Jj4 si accende il dibattito; il Tar sospendo l'ordinanza d'esecuzione dell'orso ma il tema resta e in Slovenia di orsi se ne abbattono ...Il titolare di una sala bingo ha presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento della determinazione adottata da Roma Capitale con la quale è stata disposta la sospensione per la dura ...