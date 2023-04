“Il suo fidanzato”. Isola dei Famosi, spunta il gossip bomba su Cristina Scuccia (Di mercoledì 19 aprile 2023) C’era da aspettarselo. L’ex Suor Cristina non ha nemmeno completato il suo secondo giorno da naufraga de L’Isola dei Famosi 2023 che già si sta parlando solamente di lei tra cronaca rosa, radio, televisione e la rete. Ma anche prima dell’inizio della sua avventura, si parlava di un amore segreto per Cristina Scuccia. Non ci sarebbe assolutamente niente di male, visto che ormai il percorso religioso di Suor Cristina è solo un ricordo, che conserva nel cuore e di cui tiene comunque conto. Eppure, sembra che Cristina Scuccia, la naufraga de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, tenga nascosto questo amore. Oggi, la bomba sul gossip. Cristina ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 19 aprile 2023) C’era da aspettarselo. L’ex Suornon ha nemmeno completato il suo secondo giorno da naufraga de L’dei2023 che già si sta parlando solamente di lei tra cronaca rosa, radio, televisione e la rete. Ma anche prima dell’inizio della sua avventura, si parlava di un amore segreto per. Non ci sarebbe assolutamente niente di male, visto che ormai il percorso religioso di Suorè solo un ricordo, che conserva nel cuore e di cui tiene comunque conto. Eppure, sembra che, la naufraga de L’deidi Ilary Blasi, tenga nascosto questo amore. Oggi, lasul...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il video è stato diffuso su Twitter. Un gesto deplorevole ai danni di Oriana Marzoli, che si trovava in discoteca p… - ritac28_ : RT @cosedeipazzi: la mia bebè è così tanto maturata non le interessa creare drama con gente insulsa, si gode il suo fidanzato, non rompe l… - mikaela09681198 : @Filippo230796 E tu invece ora che fai ? Approfitti dello sfogo di Antonella per andare contro il suo fidanzato! Ch… - laYuna_a : RT @H4NJ1SVNG_: mi dovete lasciare stare @Ch0i_Sxn è il suo fidanzato madonna levatevi un po' dal cazzo - cosedeipazzi : la mia bebè è così tanto maturata non le interessa creare drama con gente insulsa, si gode il suo fidanzato, non r… -