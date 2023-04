Il sol dell’avvenire | recensione | Nanni Moretti guarda al futuro del suo cinema parlandoci del presente

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Lade Il sol, il nuovo bellissimo film diin concorso a Cannes 2023 con Mathieu Amalric, Margherita Buy, Barbora Bobulova e Silvio Orlando: divertente, commovente, mai retorico A due anni dall’esperimento di Tre Pianitorna in sala e a Cannes con Il sol(qui la conferenza stampa), un film fortemente pensato, voluto e realizzato per il, come ci ha tenuto più volte a ribadire. Per l’occasione ha riunito un cast di grandi nomi, dai suoi collaboratori più abituali Silvio Orlando e Margherita Buy fino agli “esordientiani” Barbora Bobulova e Mathieu Amalric, realizzando un film che è al tempo stesso un punto di arrivo e di partenza, un’opera divertentissima e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Nelle sale e poi a Cannes 'Il sol dell'avvenire' di Nanni Moretti: 'Il mio film è l'affermazione del cinema' - Festival_Cannes : IL SOL DELL’AVVENIRE by Nanni MORETTI #Competition #Cannes2023 - chetempochefa : 'Il cinema ci aiuta a ragionare sulla realtà, ma ci aiuta anche a sognare.' Nanni Moretti a #CTCF e il film 'Il so… - DifferenteMInfo : Intervista a Flavio Furno, nel cast del film di Nanni Moretti 'Il sol dell'avvenire' - - sentieriselvagg : Un’altra giovinezza Il sol dell’avvenire, di Nanni Moretti - Un magnifico film sull’invecchiare, sul tempo ormai… -

Non ho visto Il, e non lo vedrò fino a che non sarà disponibile in dvd, ma l'ennesima ondata di dispregio e odio nei suoi confronti mi fa ribrezzo. No, non perché con l'amico ho ...Sì, Il, nuovo film di Nanni Moretti (sui nostri schermi da domani, sarà in concorso al Festival di Cannes ), è molto divertente, ci riconsegna un regista vivace dopo gli sbadigli dei Tre ...Lontanissimo dall'essere un film testamentario (e perch mai) Il, prodotto da Fandango con Rai Cinema, nelle sale da domani con 01 Distribution in 500 copie e poi in concorso a ...