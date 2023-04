Il sol dell’avvenire | la conferenza stampa del nuovo atteso “film fatto per il cinema” di Nanni Moretti

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Lade Il sol, ildiche sarà in concorso a Cannes: presenti anche Silvio Orlando, Margherita Buy Barbora Bobulova, i produttori e le co-sceneggiatrici Stamattina, alSacher di Roma (e dove altro sennò?) si è tenuta l’anteprima de Il sol, ildi(presente alla scorsa Mostra di Venezia come produttore di Las Leonas) che sarà in concorso a Cannes 2023, seguita da unain cui il regista è stato accompagnato da Silvio Orlando, Margherita Buy e Barbora Bobulova, dalle ...

Tris d'italiani in concorso al 76° Festival di Cannes (16 - 27 maggio) a partire da Nanni Moretti, che concorre per la Palma d'oro con Il(è stato lui l'ultimo connazionale a vincerla, nel 2001, con La stanza del figlio). Alice Rohrwacher - reduce dalla nomination agli Oscar per il corto Le pupille - dirige La chimera, ...Nanni Moretti arriva in sala il 20 aprile con Ile si prepara contestualmente al Festival di Cannes dove passerà in concorso. Un regista che deve fare un film sulla storia del ...In IlMargherita Buy è la moglie produttrice del protagonista, decisa a lasciarlo.