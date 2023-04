Il Sol dell' Avvenire | il film di Nanni Moretti ci dice che ' la storia si può fare anche con i se'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "Quando leggo le sceneggiature, leggo soprattutto il mio personaggio - spiega Orlando. Erano 17 anni che non lavoravo con. Il Solè la chiusura di un cerchio per la...

Sarà la nostra punta di diamante alla prossima edizione del Festival di Cannes insieme a Marco Bellocchio e Alice Rohrwacher. Nanni Moretti festeggia con Il'Avvenire il suo ritorno sulla Croisette in concorso (dopo Tre Piani nell'edizione 2021), a 45 anni da Ecce bombo. Prima del Festival a maggio, gli italiani lo vedranno dal 20 aprile in sala, ...Una doppia gioia ci accompagna mentre scriviamo questa recensione de Il'avvenire : da una parte la soddisfazione relativa al film di per sé, nell'aver ritrovato il Nanni Moretti che apprezziamo e amiamo, dopo la parziale delusione di Tre piani ; dall'altra quella ...Il'avvenire , da giovedì 20 aprile nelle sale, è un film politico. Alla Moretti , ovviamente, cioè come può farlo un autore che nelle sue storie rimescola il guazzabuglio della vita, il ...

Nanni Moretti mette in scena sé stesso nel nuovo film intitolato "Il sol dell'avvenire": opera in concorso al Festival di Cannes ...