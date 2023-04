(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il legame traed essere umano è una simbiosi indivisibile che però spesso nella contemporaneità viene dimenticato, quasi lasciato in disparte rispetto ad altre urgenze, a un approccio all’esistenza che sembra trascurare tutto ciò che invece oltre il visibile si nasconde. Eppure nelle epoche precedenti questa profonda connessione era stata grande protagonista dell’arte fino a trasformare addirittura gli elementi del cielo, del mare eterra in metafora del sentire, in scrigno delle energie sottili che si nascondevano all’interno di essi e che si rivelavano attraverso lo sguardo sensibile degli artisti. Il protagonista di oggi recupera quel contatto e se ne avvale per lasciare all’osservatore unanei confronti del vivere attuale, uno stimolo ad approfondire quei simboli spesso ignorati eppure fondamentali per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvatore_irato : RT @radiopassioni: @annasergi Bravissimi. Simbolismo e ritualità nelle mafie sono un tema fondamentale su cui mi soffermo da anni. Nel 2010… - salvatore_irato : RT @radiopassioni: “Le onorate”, donne dentro e contro la 'ndrangheta - Il Post. Nella 1a puntata ?@StefanoNazzi? con ?@annasergi? partono… -

Culmine delbiblico della porta è l'auto proclamazione di Gesù : "Ego sum ostium, per ... La porta, quindi, in prospettiva simbolica è ilstesso che si è definito: " Porta delle ......più profondo e afflitto quanto il celebre uomo che un giorno tutti conosceranno come il... poiché " satori ", che significa "illuminazione" in giapponese, si ricollegherebbe al...Portare Dio a tutti! A noi si presenta il Cristo, come Messia, come Profeta, come, a noi ... Così albattesimale dell'"acqua viva" si aggiunge quello della "luce". Il cammino del ...

Il Simbolismo di Salvatore Gerbino, dal grido silenzioso della natura alla riflessione sull’umanità L'Opinionista

Trinitapoli (BT), 17 aprile 2023 - Da segnalare l’ultimo lavoro del trinitapolese Salvatore Giannella, la biografia di Michele Ferrero, uno dei più grandi industriali dei nostri tempi. Il libro sarà i ...Al via il countdown per il Cilento Tastes, evento aperto al pubblico che dà voce agli “artigiani del gusto”: dal 22 al 25 aprile al Next di Capaccio-Paestum, oltre 70 artigiani, con i relativi prodott ...