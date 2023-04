Il re del calciomercato: #SerieA | #Lazio, la storia Instagram di #Immobile dopo l’incidente … (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gianluca Di Marzio ha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore: #SerieA #Lazio, la storia Instagram di #Immobile dopo l'incidente https://t.co/SVOwOkLIt8 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 16, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 6 retweet e 57 “cuoricini”. Numeri destinati ad aumentare con il passare delle ore! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del calciomercato: #SerieA #Lazio, la storia Instagram di #Immobile dopo l’incidente … proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gianluca Di Marzio ha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore:, ladil'incidente https://t.co/SVOwOkLIt8 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 16, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 6 retweet e 57 “cuoricini”. Numeri destinati ad aumentare con il passare delle ore! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del, ladi… proviene da JustCalcio.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : La chiavetta di Moggi è sconvolgente: Juve capro espiatorio del calcio italiano - AliprandiJacopo : Lina #Souloukou è un grande acquisto per la Roma. Grande esperienza nel mondo del calcio, il nuovo Ceo si occuperà… - DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, interesse del @NUFC per Perr #Schuurs: servirà un'offerta importante per convincer… - CuoreDiDrago_3 : RT @cmdotcom: Lo 0-4 in campionato non inganni, il #Napoli è più forte del #Milan. Ma ha 'solo' il 60% di possibilità di passare #NapoliMil… - Redblack100x100 : Ma va cagher di nuovo Juan Jesus: “Kim? Io non sono da meno, ho affrontato gare più difficili. Chi temo del Milan”… -