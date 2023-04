Il PSG vuole Barella | Paredes possibile contropartita

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Paris Saint Germain sembrerebbe intenzionato a provare un approccio con l’Inter la prossima estate per Nicolò. Nella trattativa potrebbe rientrare anche LeandroL’addio di Leandrosembra ormai cosa sicura per la Juventus, con i bianconeri non intenzionati a riscattare il cartellino del calciatore argentino. Il destino del giocatore, però, potrebbe intrecciarsi L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Messi vuole restare in Europa: le opzioni sul tavolo, dal ritorno al Barça al rinnovo col PSG… - skidumdi : Cazzo vuole mo?? va a tifare il psg che sono più merchant di noi - Riicthekid : RT @MilanNewsit: Donnarumma: “Al PSG c’è più pressione rispetto al Milan, qui si vuole vincere tutto” - Sas_AbThai : @FcInterNewsit Il PSG vuole comprare mezza Europa e poi non vincono mai un cxx! Intanto però stanno decimando le al… - omarsivori : Allarme Roma, il Psg piomba su MouSirene da mille e una notte per José -

... ecco tutti i motivi Il Barcellonariportare Lionel Messi in Catalogna in estate e ci proverà in tutti i modi, cercando di sfruttare anche il gelo tra l'argentino e ilsul rinnovo di ...Calciomercato Lazio, Lotito gela il: il presidentealmeno 50 milioni di euro per privarsi di uno dei suoi big Stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio non ha nessuna intenzione di privarsi di ...... un conto sarebbe farsi drammaticamente rimontare dai lusitani, che verranno a San Siro senza nulla da perdere e che hanno le qualità per mettere in difficoltà chiunque, Juventus elo sanno bene, ...

Il PSG vuole Barella: c'è uno juventino nella trattativa Calciomercato.com

Il fuoriclasse argentino vorrebbe restare in Europa nonostante le super offerte dall’Arabia Saudita e dagli Usa ...Il Barcellona crede di poter riportare Lionel Messi in blaugrana la prossima estate: ecco tutti i motivi Il Barcellona vuole riportare Lionel Messi in Catalogna in estate e ci proverà in tutti i modi, ...