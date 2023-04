Il problema dei tre corpi da libro cult a serie Netflix a cura dei creatori di Game of Thrones (Di mercoledì 19 aprile 2023) Anche se la stagione finale di Game of Thrones viene ricordata come un fallimento, la cosa non ha impedito a Netflix di voler collaborare con il duo che ha guidato dall'inizio alla fine l'adattamento del fantasy cult per la tv. David Benioff e D.B. Weiss si occuperanno per la piattaforma di curare la trasposizione per il piccolo schermo de Il problema dei tre corpi, “la saga di fantascienza più ambiziosa che abbiamo letto”. Scritta dal cinese Liu Cixin e incentrata sul primo contatto dell'umanità con una lontana razza aliena, la trilogia diventerà una serie, per ora ancora senza una data di uscita. NB. Gli extraterrestri non arriveranno in pace: i tre libri dei tre corpi raccontano la storia di un conflitto interspecie tra umanità e ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Anche se la stagione finale diofviene ricordata come un fallimento, la cosa non ha impedito adi voler collaborare con il duo che ha guidato dall'inizio alla fine l'adattamento del fantasyper la tv. David Benioff e D.B. Weiss si occuperanno per la piattaforma dire la trasposizione per il piccolo schermo de Ildei tre, “la saga di fantascienza più ambiziosa che abbiamo letto”. Scritta dal cinese Liu Cixin e incentrata sul primo contatto dell'umanità con una lontana razza aliena, la trilogia diventerà una, per ora ancora senza una data di uscita. NB. Gli extraterrestri non arriveranno in pace: i tre libri dei treraccontano la storia di un conflitto interspecie tra umanità e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #lariachetira @PinaPic (PD): 'Al di là dello standing e dei vestiti buoni di Giorgia Meloni, la destra che sta gove… - reportrai3 : Anche la conoscenza della lingua inglese è un problema: quando il 5 gennaio 2020 dall’Oms arriva la prima circolare… - Capezzone : +++Dettaglio per specialisti sull’ultimo video calendiano+++ Nel video (in vestito nero e cravatta nera), dopo aver… - Mac83899101 : @giuliocavalli @Moonlightshad1 @LaNotiziaTweet È solo la stampa ed i media nostrani che continuano a sminuire il pr… - Mistakenness : @HDblog Problema dei TV ultrapiatti che non hanno più spazio per gli altoparlanti. -