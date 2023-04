Il principe William, con cui sarebbe «difficile lavorare». Ecco perché (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'erede al trono sarebbe impaziente e spesso irascibile, colpa del suo carattere volitivo, ma anche di una scarsa propensione al perdono. Insomma, non così diverso da Harry… E il padre Carlo è preoccupato Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'erede al tronoimpaziente e spesso irascibile, colpa del suo carattere volitivo, ma anche di una scarsa propensione al perdono. Insomma, non così diverso da Harry… E il padre Carlo è preoccupato

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... monicaalbanese8 : @courtjeweller Tradizione vuole che sia il principe William che il Principe Henry le indossino per questa important… - infoitcultura : “Non voglio sedere accanto a mio fratello”: il principe William furibondo non accetta la vicinanza di Harry. Ecco c… - MediasetTgcom24 : Il principe Harry e re Carlo si sono parlati, ma è chiusura con William #william #meghanmarkle #westminster… - RichardOakgreat : @TatiUdaci Il re non ha i poteri costituzionali per opporsi a una legge del parlamento. Quando era principe di Gall… - VanityFairIt : Secondo la stampa britannica quando William nel 2007 la lasciò, Kate si avvicinò a un amico dell'ex: Henry Ropner,… -