Il principe Harry ha un sosia: è identico, non crederete mai a cosa fa nella vita (Di mercoledì 19 aprile 2023) In Regno Unito tutti vogliono conoscere l’identità del sosia del principe Harry: la sua ‘professione’ fa discutere. Dopo aver fatto aspettare per settimane la Famiglia Reale, Harry e Meghan hanno finalmente sciolto la riserva in merito alla loro partecipazione all’incoronazione di re Carlo III. L’invito da parte del sovrano è arrivato già da diverso tempo, ma il Duca e la Duchessa di Sussex hanno chiarito le loro intenzioni solo qualche giorno fa. Tutti cercano il sosia del principe Harry – Foto ANSA – Grantennistoscana.itNell’Abbazia di Westminster, il prossimo 6 maggio, comparirà solo il principe Harry, mentre Meghan Markle resterà nella villa di Montecito, in California, per prendersi cura dei figli della coppia, ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 19 aprile 2023) In Regno Unito tutti vogliono conoscere l’identità deldel: la sua ‘professione’ fa discutere. Dopo aver fatto aspettare per settimane la Famiglia Reale,e Meghan hanno finalmente sciolto la riserva in merito alla loro partecipazione all’incoronazione di re Carlo III. L’invito da parte del sovrano è arrivato già da diverso tempo, ma il Duca e la Duchessa di Sussex hanno chiarito le loro intenzioni solo qualche giorno fa. Tutti cercano ildel– Foto ANSA – Grantennistoscana.itNell’Abbazia di Westminster, il prossimo 6 maggio, comparirà solo il, mentre Meghan Markle resteràvilla di Montecito, in California, per prendersi cura dei figli della coppia, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JohnKramer91 : Una volta tanto mi unisco ad un trend.. 5 cose che non sai di me: 1) Leggo quasi di tutto; 2) Ho parlato con il pri… - gabrieljgoyo_ : I'm #reading Harry Potter e il Principe Mezzosangue by J.K. Rowling - UfficialeY : RT @SkyTG24: Re Carlo III autorizza foto souvenir col Principe Harry e Meghan Markle - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Re Carlo III autorizza foto souvenir col Principe Harry e Meghan Markle - INDlGO_ANGY : @ubangtanhope tipo il principe harry /hj QUALCUNO DOVEVA PARTECIPARE ALLA SOFFERENZA -