Il primo social dedicato agli animali cambierà tutto | ecco le novità che tutti aspettavano!

(Di mercoledì 19 aprile 2023) In questi giorni è possibile candidare il proprio pet, che può diventare iltestimonial della piattaforma. bablu pet – GrantTTSe pensate che il vostro animale abbia la stoffa giusta, è simpatico, coccoloso e con la faccia da “Babalù”, potete caricare una sua foto qui: https://babaluapp.it/candidatura/ per unirvi a +900 candidati testimonial Ma che cos’è Babalù? Abbiamo contattato le persone che sono dietro a questo progetto, per scoprire in anteprima cosa offrirà questa nuova piattaforma, che sarà presto in uscita sugli store Android e iOS. L’Applicazione avrà l’obiettivo di connetteregli amanti degliper creare una rete accogliente in cui condividere foto ed esperienze, prestare e ricevere il supporto di professionisti, adottare nuovi pet e prendersene cura grazie a innumerevoli servizi e funzionalità. babalu ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : La Corea del Nord si prepara al lancio del primo satellite spia - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Rabbia, delusione e choc a Melito, dopo l'arresto di sindaco, consiglieri comunali e imprenditori. Un patto tra camorri… - TgrRaiCampania : Rabbia, delusione e choc a Melito, dopo l'arresto di sindaco, consiglieri comunali e imprenditori. Un patto tra cam… - mattewdp : @Macchessegrullo @Scorpio27023158 Mi son fermato a 4..... ???? E comunque non sottovalutiamo l'alfabeto morse...in fo… - djnutria57 : RT @Adriano72197026: Marcella Ricciardi che vendeva il “Pacchetto primo Soccorso Covid” che comprendeva: Candeggina, Guanti in Lattice, mas… -

Diciotto anni, ha vinto il suoincontro, come testimoniano le foto pubblicate suidalla Società sportiva del ragazzo, accompagnate dalle parole del padre Enrico , più fiero che mai del ...Quindi il miostep è stato il sold out ai Magazzini Generali con ilalbum. Con il ... L'annuncio suidi Concetta Desando 8 cose che ti fanno vivere più a lungo e che non avresti ...Le proteste dei padroni di casa iniziano subito, proseguono a finetempo e anche dopo l'1 - 1 ... intanto, suscitano la bufera dei tifosi del Milan e volano gli insulti suifra tifoserie e ...

Il primo social dedicato agli animali cambierà tutto, ecco le novità che tutti aspettavano! Grantennis Toscana

La conduttrice dell'Isola dei famosi ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram una foto, nella quale mima il gesto del silenzio. A chi sarà rivoltoInstagram si aggiorna per permettere l'aggiunta di fino a cinque link in bio e per offrire nuove e migliori funzionalità per i creatori di cont ...