Il prezzo del petrolio è ancora in calo, Wti a 80,6 dollari (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il prezzo del petrolio arretra questa mattina, dopo il calo registrato già nella giornata di ieri. Il Wti americano perde lo 0,3% portandosi a 80,6 dollari. Stesso andamento per il Brent quotato a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ildelarretra questa mattina, dopo ilregistrato già nella giornata di ieri. Il Wti americano perde lo 0,3% portandosi a 80,6. Stesso andamento per il Brent quotato a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Il prezzo del grano scende del 30% ma quello della pasta si impenna del 18%: come è possibile? Le differenze di cos… - borghi_claudio : @Sveva1605 La risposta è la stessa per cui nello stesso posto c'è Van Gogh che ti guarda così ?? S - O - L - D - I… - Veraelena5 : RT @antonio_bordin: Cina e India hanno aumentato in misura record l’import di petrolio russo pagandolo ben al di sopra del tetto di prezzo… - TommyBrain : RT @antonio_bordin: Cina e India hanno aumentato in misura record l’import di petrolio russo pagandolo ben al di sopra del tetto di prezzo… - GossipOne_it : 'Cristiano Ronaldo vende la sua Porsche a metà prezzo per il numero di una star di X-Factor UK: il racconto del mas… -