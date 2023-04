Il presidente tedesco attacca Putin | ' Con l' attacco all' Ucraina ha provocato sofferenza e morte'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #12aprile gli opinionisti con l’elmetto voltano le spalle al loro (ex) idolo Macron. Presidente ???? vede che guerra… - ArielaPiattelli : RT @shalomroma: Il presidente della Repubblica Mattarella, l'israeliano Herzog, il tedesco Steinmeier la presidente del Parlamento europeo… - lredl3_ : nostra immagine di noi stessi ea volte essere pronti a prendere decisioni scomode ma giuste', ha detto il cancellie… - Ecate31 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Così il, Frank Steinmeier, durante la celebrazione per l'80esimo anniversario della rivolta del ghetto ebraico di Varsavia, a cui hanno preso parte anche ildella ...E' il primodella Repubblicaa partecipare in Polonia all'anniversario.In occasione dell'80esimo anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia, i lFrank - Walter Steinmeier ha condannato l' omologo russo Vladimir Putin per la sua invasione dell'Ucraina. "Con il suo attacco illegale a un Paese vicino pacifico e democratico... ...

Shoah, il presidente Steinmeier a Varsavia: "Chiedo perdono per i crimini commessi dai tedeschi" RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."I tedeschi hanno perseguitato, schiavizzato e assassinato gli ebrei d'Europa e gli ebrei di Varsavia con una crudeltà e una disumanità per le quali non abbiamo parole. (ANSA) ...