IL polo che ora si scioglierà per davvero

(Di mercoledì 19 aprile 2023) È il Terzo, quello dei «gemelli diversi» della politica, Matteo Renzi e Carlo Calenda. Dovevano «salvare l’Italia», dovranno inventarsi altro... Dicevano di voler salvare l’Italia. In realtà volevano solo salvare la loro poltrona. E oggi, che stanno litigando come due comari al mercato, fa ridere rileggere le dichiarazioni che Renzi e Calenda rilasciavano a settembre, quando si presentarono in campagna elettorale. «Spolperemo la destra e risulteremo un’opzione politica decisiva», assicuravano. In realtà la destra non l’hanno spolpata, come è noto. E l’unica opzione politica decisiva che resta loro, a questo punto, è quella di dichiarare fallito il progetto. «Nel 2024 saremo il primo partito», annunciava trionfante Renzi il 22 settembre 2022. Sono stati più rapidi del previsto: infatti rischiano di essere già nel 2023 il primo partito. A sciogliersi, però. Vi confesso che dal punto di ...