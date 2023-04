Il Pnrr, risorse per la crescita delle aree interne: il confronto con il senatore Matera (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 23 aprile 2023 alle ore 10:00 presso la sala consiliare “G. Pisano”, sita in Piazza Municipio, a Montefredane si terrà l’incontro-dibattito: “il Pnrr: risorse per la crescita delle aree interne”. Dopo i saluti del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, i lavori saranno introdotti dal locale dirigente di Fdi, Francesco De Giovanniello, a cui seguiranno gli interventi degli esponenti del partito della Meloni a partire da Michele Sarno, Gherardo Marenghi, Giovanni D’Ercole, Nicola Antonio Raduazzo, Beatrice Colucci, Vincenzo Quintarelli. Le conclusioni saranno affidate al senatore, Domenico Matera, presidente del Comitato della legislazione di Palazzo Madama. A moderare il dibattito sarà il giornalista, Gianluca ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 23 aprile 2023 alle ore 10:00 presso la sala consiliare “G. Pisano”, sita in Piazza Municipio, a Montefredane si terrà l’incontro-dibattito: “ilper la”. Dopo i saluti del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, i lavori saranno introdotti dal locale dirigente di Fdi, Francesco De Giovanniello, a cui seguiranno gli interventi degli esponenti del partito della Meloni a partire da Michele Sarno, Gherardo Marenghi, Giovanni D’Ercole, Nicola Antonio Raduazzo, Beatrice Colucci, Vincenzo Quintarelli. Le conclusioni saranno affidate al, Domenico, presidente del Comitato della legislazione di Palazzo Madama. A moderare il dibattito sarà il giornalista, Gianluca ...

