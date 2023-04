Il Pnrr ha anche un problema di narrazione. Qualche idea per correggere la rotta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Policy brief. Il piano paga scarsa conoscenza e abbondante disillusione. Una strategia in quattro punti per una riflessione critica sulle modalità con le quali viene raccontato e discusso nell’agorà pubblica Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 aprile 2023) Policy brief. Il piano paga scarsa conoscenza e abbondante disillusione. Una strategia in quattro punti per una riflessione critica sulle modalità con le quali viene raccontato e discusso nell’agorà pubblica

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Alberto Bagnai: Il PD prima ci accusa di voler rimodulare il PNRR, ora invece di non volerlo cambiare. Anche nel fa… - dottorbarbieri : Il Consiglio dei Ministri è convocato l'11 aprile alle ore 15. ?? All'esame c'è anche il DEF, sui cui numeri si reg… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'A nessuno, nel governo, sfugge che il Pnrr è un'opportunità irrinunciabile. Non è finalizzata s… - MariPanattoni : RT @HuffPostItalia: Il Pnrr ha anche un problema di narrazione. Qualche idea per correggere la rotta (di L. Monti, Luiss SoG) - HuffPostItalia : Il Pnrr ha anche un problema di narrazione. Qualche idea per correggere la rotta (di L. Monti, Luiss SoG) -