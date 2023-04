Il piano sovranista per i 'figli alla Patria': prolificate e non pagherete tasse (Di mercoledì 19 aprile 2023) Attenzione, non assegni familiari rinforzati, non tariffe agevolate per i prodotti per bambini o agevolazioni per medicine o altri beni necessari. Non bonus per l'asilo, non politiche abitative, non ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 aprile 2023) Attenzione, non assegni familiari rinforzati, non tariffe agevolate per i prodotti per bambini o agevolazioni per medicine o altri beni necessari. Non bonus per l'asilo, non politiche abitative, non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - F_Cannucci : @SalvoOlivo @nekosbaka @danielhazan Ma tra complottismo e falsità c’è una bella differenza. Sono anni che la destra… - BellumoreFabio : Dialogo su #sostituzioneetnica e non solo. Primo Italico 'Saluto il gruppo Orgoglio sovranista' Maria Cuffaro 'Lei… - bull43may : RT @are_dead: @World24New I sovranisti non sono di estrema destra,ma che boiate scrivono ? Il 'Governo italiano' dovrebbe essere il primo s… - are_dead : @World24New I sovranisti non sono di estrema destra,ma che boiate scrivono ? Il 'Governo italiano' dovrebbe essere… -