Il piano del governo per le famiglie: ridurre le tasse a chi fa figli. In arrivo l’idea “concreta” di Giorgetti (Di mercoledì 19 aprile 2023) ridurre le tasse a chi fa figli: il piano del governo per le famiglie, la mossa concreta di Giorgetti per combattere la denatalità. Una proposta che il sottosegretario Bitonci condivide, e su cui rilancia con la proposta di «una detrazione di 10.000 euro l’anno per ogni figlio a carico». Sarebbe questa la strategia dell’esecutivo per promuovere la natalità e invertire una tendenza che, da tempo, segnala una crisi demografica sempre più a rischio endemico. Un’idea concreta, che Giancarlo Giorgetti vorrebbe presentare entro l’anno, e su cui – secondo il quotidiano Il Foglio, che ha annunciato la notizia ripresa da stampa e web – il ministro dell’Economia sarebbe al lavoro, puntando alla formulazione di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023)lea chi fa: ildelper le, la mossadiper combattere la denatalità. Una proposta che il sottosegretario Bitonci condivide, e su cui rilancia con la proposta di «una detrazione di 10.000 euro l’anno per ognio a carico». Sarebbe questa la strategia dell’esecutivo per promuovere la natalità e invertire una tendenza che, da tempo, segnala una crisi demografica sempre più a rischio endemico. Un’idea, che Giancarlovorrebbe presentare entro l’anno, e su cui – secondo il quotidiano Il Foglio, che ha annunciato la notizia ripresa da stampa e web – il ministro dell’Economia sarebbe al lavoro, puntando alla formulazione di ...

