Il Pd si astiene nel voto per fermare l’inceneritore di Roma (Di mercoledì 19 aprile 2023) A perderci è solo il Pd, comunque vada. La lotta contro l’inceneritore di Roma è sbarcata in Parlamento a suon di mozioni e ordini del giorno. In prima linea gli ecologisti dell’Alleanza verdi sinistra e il Movimento 5 Stelle che, collegati al decreto Pnrr, presenteranno due Odg per revocare i poteri commissariali in capo al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per ostacolare il percorso di realizzazione dell’impianto. Oggi in Parlamento il Pd si asterrà sugli ordini del giorno di M5S e Verdi-Sinistra per bloccare l’inceneritore della Capitale I due documenti saranno sottoposti al voto probabilmente già domani. Uno dei fronti aperti all’interno del partito guidato da Elly Schlein è sulla riduzione della portata dell’impianto che Gualtieri ha ipotizzato in 600 mila tonnellate annue di scarti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) A perderci è solo il Pd, comunque vada. La lotta controdiè sbarcata in Parlamento a suon di mozioni e ordini del giorno. In prima linea gli ecologisti dell’Alleanza verdi sinistra e il Movimento 5 Stelle che, collegati al decreto Pnrr, presenteranno due Odg per revocare i poteri commissariali in capo al sindaco di, Roberto Gualtieri, per ostacolare il percorso di realizzazione dell’impianto. Oggi in Parlamento il Pd si asterrà sugli ordini del giorno di M5S e Verdi-Sinistra per bloccaredella Capitale I due documenti saranno sottoposti alprobabilmente già domani. Uno dei fronti aperti all’interno del partito guidato da Elly Schlein è sulla riduzione della portata dell’impianto che Gualtieri ha ipotizzato in 600 mila tonnellate annue di scarti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... N36volpe1973 : SULL'AMBIENTE LA #SCHLEIN È INAFFIDABILE IL PD SI ASTIENE NEL VOTO PER FERMARE L'INCENERITORE DI ROMA… - bartolomeoferr6 : Passo indietro del pm tifoso del Napoli: si astiene nel processo ai dirigenti della Juventus - Giogio47658624 : RT @watohal: Questo giornalista non è solo un altro che si astiene, come ubbidiente suddito usa/nato, nel denunciare le spaventose violazi… - incazza1 : RT @watohal: Questo giornalista non è solo un altro che si astiene, come ubbidiente suddito usa/nato, nel denunciare le spaventose violazi… - libellula58 : RT @watohal: Questo giornalista non è solo un altro che si astiene, come ubbidiente suddito usa/nato, nel denunciare le spaventose violazi… -