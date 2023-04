(Di mercoledì 19 aprile 2023) Con Alessandro Bastoni che non era riuscito a deviare a sufficienza il, in scivolata sulla linea di porta, il gol di Juanavrebbe potuto decidere la semifinale d'andata di Coppa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : Un errore grosso e grave lo commette l'arbitro polacco Marciniak durante la partita di Champions tra Napoli e Milan… - SociosItalia : Colpo di testa e... GOOOOOOOL! ?? Riscatta ora su Fan Rewards il pallone del gol segnato da Di Lorenzo in occasion… - SociosItalia : Porta a casa il pallone del gol della @juventusfc ???? Riscatta ora su Fan Rewards il pallone del gol segnato da… - OrazeroO : @Sofiajeanne @FrancescoLollo1 @GiorgiaMeloni La tattica è ormai consolidata: prendere una dichiarazione di un espon… - TonyRuggiero16 : RT @CorSport: Un errore grosso e grave lo commette l'arbitro polacco Marciniak durante la partita di Champions tra Napoli e Milan. L'arbitr… -

...tripla espulsione a cavallotriplice fischio. Per questo motivo tra sette giorni le rivali di sempre si ritroveranno al Giuseppe Meazza ripartendo da un pareggio, ma nel frattempo ildi ...Secondo queste, il rinnovo è arrivato applicando una n orma non scritta che prevede che il vincitored'Oro prolunghi automaticamente il contratto. Benzema, che a dicembre farà 36 anni, ha ...È saltato, invece, il volo sulaerostatico dal quale sarebbe stato possibile vedere, grazie a visori di realtà aumentata, la proiezionefuturo progetto sull'area di Tor Vergata. Le ...

Il pallone del gol di Cuadrado all'Inter va a un tifoso bianconero: il premio La Gazzetta dello Sport

Il cimelio della semifinale d'andata di Coppa Italia è stato sbloccato sull'app di fan token: mercoledì prossimo, per il match di ritorno, l'iniziativa sarà riproposta ...In Eccellenza molisana l'ultima classificata ha raccolto il pallone in fondo al sacco per ben 231 volte, segnando appena quattro reti.