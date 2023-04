Il nuovo video di Gisella Cardia: “La Madonna mi appare anche quando lavo i piatti, mi dice: siediti e scrivi”. Un’ordinanza impone la demolizione della statua (Di mercoledì 19 aprile 2023) La storia sulle presunte apparizioni e lacrimazioni della Madonna di Trevignano pare non abbia fine. Ogni giorno, infatti, emergono elementi che pongono diversi interrogativi su quanto accade da anni nel piccolo paese a pochi chilometri da Roma. Ora è proprio l’Amministrazione Comunale ad emettere Un’ordinanza sul terreno dove avverrebbero le apparizioni. L’Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio parla chiaro: “Ordinanza di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi” entro il termine massimo di 90 giorni pena una multa e l’automatica acquisizione del terreno da parte dello stesso comune. Il terreno, acquistato dall’associazione Madonna di Trevignano con rappresentante legale Gianni Cardia, marito della presunta veggente, da un privato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) La storia sulle presunte apparizioni e lacrimazionidi Trevignano pare non abbia fine. Ogni giorno, infatti, emergono elementi che pongono diversi interrogativi su quanto accade da anni nel piccolo paese a pochi chilometri da Roma. Ora è proprio l’Amministrazione Comunale ad emetteresul terreno dove avverrebbero le apparizioni. L’Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio parla chiaro: “Ordinanza didelle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi” entro il termine massimo di 90 giorni pena una multa e l’automatica acquisizione del terreno da parte dello stesso comune. Il terreno, acquistato dall’associazionedi Trevignano con rappresentante legale Gianni, maritopresunta veggente, da un privato, ...

