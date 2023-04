Il North Dakota approva un divieto quasi totale dell'aborto (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Camera dello Stato repubblicano del North Dakota ha approvato un divieto quasi totale dell'aborto con 76 voti a favore e 14 contrari. Lo riporta Abc news. Il provvedimento definisce l'interruzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Camerao Stato repubblicano delhato uncon 76 voti a favore e 14 contrari. Lo riporta Abc news. Il provvedimento definisce l'interruzione ...

