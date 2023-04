Il No vax Robert Kennedy Jr lancia la sfida a Biden e si candida ufficialmente alla Casa Bianca (Di mercoledì 19 aprile 2023) Robert F. Kennedy Jr, nipote del presidente Jfk e figlio di Bob Kennedy, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni degli Stati Uniti del 2024. Aveva già anticipato le sue intenzioni agli inizi di aprile e ora le ha formalizzate a un evento a Boston. «Ringrazio mia moglie: la conoscerete, è molto divertente e sarà bello averla alla Casa Bianca», ha detto dopo aver fatto l’annuncio. Si tratta di una candidatura che fa molto discutere. Di fatto è un No vax convinto che in più occasioni ha fatto da megafono a teorie cospirazioniste sui vaccini, sul 5G e sulle valute digitali. In particolare, fece molto parlare la sua sparata di gennaio dell’anno scorso in cui disse che Anna Frank aveva più libertà degli americani No ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023)F.Jr, nipote del presidente Jfk e figlio di Bob, ha annunciatola suatura alle elezioni degli Stati Uniti del 2024. Aveva già anticipato le sue intenzioni agli inizi di aprile e ora le ha formalizzate a un evento a Boston. «Ringrazio mia moglie: la conoscerete, è molto divertente e sarà bello averla», ha detto dopo aver fatto l’annuncio. Si tratta di unatura che fa molto discutere. Di fatto è un No vax convinto che in più occasioni ha fatto da megafono a teorie cospirazioniste sui vaccini, sul 5G e sulle valute digitali. In particolare, fece molto parlare la sua sparata di gennaio dell’anno scorso in cui disse che Anna Frank aveva più libertà degli americani No ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... v3rd3acqua : RT @GandolfoDomini1: Riuscirà #Kennedy a ottenere la maggioranza dei voti dei DEM per candidarsi alla Presidenza degli #USA? La vedo molt… - GandolfoDomini1 : Riuscirà #Kennedy a ottenere la maggioranza dei voti dei DEM per candidarsi alla Presidenza degli #USA? La vedo m… - daveaeon : @FrancaLibera58 @barbarab1974 lei, conoscendo 0 sull'argomento o nessno studio in merito(laurea, phd o altro)si bas… - BelloGiovanni : Usa, il ritorno dei Kennedy. Il no vax Robert jr è candidato alle primarie dem - -