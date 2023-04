(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilè in semifinale di Champions League. I rossoneri hanno difeso conildella partita di andatailgrazie al pareggio conquistato al Diego Armando Maradona per 1-1. Ma gli azzurri, che non sono riusciti a scardinare il fortino rossonero se non nel finale di partita con Victor Osimhen, hanno nuovamente da recriminare. Dopo la gestione rivedibile da parte di Istvan Kovacs nel match di sette giorni fa, la UEFA ha deciso di affidare questa partita al polacco Szymon Marciniak. Il fischietto esteuropeo è tra i migliori al mondo, ha arbitrato anche l’ultima finale del Mondiale tra Argentina e Francia. Però una sua decisione ha fatto parecchio discutere. Parliamo delnon assegnato agli azzurri al minuto 37, dopo un intervento di Rafael Leao su ...

Prova a spingere di nuovo il, dopo il doppio brivido corso lungo le scapole. Primaun penalty per un intervento al limite di Leao su Lozano - non concesso - poi ci riprova con Ndombelé,...Piolidue rigori Ha ragione, ma dei due, quello su Rebic è avvenuto con Origi e De ... A questo punto, però, pensiamo ale all'Inter di ieri e chiediamoci se un pari a Bologna sia 'sto ...Ho scelto di far giocare giocatori con più energie fisiche e mentali e far riposare quelli che probabilmente giocheranno a'. Comments comments

Il Napoli reclama un rigore. Cos'è successo contro il Milan L'episodio alla moviola OA Sport

