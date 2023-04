Il Napoli non ha più gamba, la diplomazia politica con gli arbitri non l’ha mai avuta (Di mercoledì 19 aprile 2023) In questo articolo tratto questioni in apparenza separate. Ma in realtà interconnesse. Prima questione Bisogna subito archiviare l’amarezza per l’uscita dalla Champions. E pensare a chiudere al più presto la vicenda campionato. Chiudere per me significa ottenere la certezza matematica della vittoria. Mancano esattamente undici punti per avere la sicurezza di vincere lo scudetto. Ovviamente nell’ipotesi abbastanza remota che la Lazio le vinca tutte. Per cui è più che ragionevole pensare che con otto punti l’obiettivo si raggiunga lo stesso. E otto punti sono un punto a partita. Restano infatti da giocare le partite conJuventus, Salernitana, Udinese, Fiorentina, Monza, Inter, Bologna e Sampdoria, alternativamente fuori casa e in casa. Sembra pertanto abbastanza agevole il compito del Napoli. Però i punti vanno pur fatti ed è bene non dire gatto finché non ce lo hai ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) In questo articolo tratto questioni in apparenza separate. Ma in realtà interconnesse. Prima questione Bisogna subito archiviare l’amarezza per l’uscita dalla Champions. E pensare a chiudere al più presto la vicenda campionato. Chiudere per me significa ottenere la certezza matematica della vittoria. Mancano esattamente undici punti per avere la sicurezza di vincere lo scudetto. Ovviamente nell’ipotesi abbastanza remota che la Lazio le vinca tutte. Per cui è più che ragionevole pensare che con otto punti l’obiettivo si raggiunga lo stesso. E otto punti sono un punto a partita. Restano infatti da giocare le partite conJuventus, Salernitana, Udinese, Fiorentina, Monza, Inter, Bologna e Sampdoria, alternativamente fuori casa e in casa. Sembra pertanto abbastanza agevole il compito del. Però i punti vanno pur fatti ed è bene non dire gatto finché non ce lo hai ...

