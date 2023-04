Il Napoli ha pagato il Dna Champions del Milan (Gazzetta) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il commento della Gazzetta all’eliminazione del Napoli in Champions contro il Milan. Quando si dice: il Dna. Il Milan ha la Champions dentro, lo racconta la storia: i rossoneri hanno vinto sette volte quella che un tempo si chiamava Coppa dei Campioni, nessuno ne ha in bacheca più dei rossoneri a parte il Real (che è fuori categoria). Per dire: la Juventus ha conquistato il doppio degli scudetti rispetto al Milan o giù di lì (trentasei a diciannove), ma meno di un terzo delle Champions (sette a due). La superiorità che i bianconeri hanno sempre avuto in Italia, in Europa si è trasformata quasi in un complesso, in un tabù: fuori dai confini i rossoneri sono un’altra cosa. Un caso? Voi credete che un caso possa durare sessant’anni? Già, perché la prima ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il commento dellaall’eliminazione delincontro il. Quando si dice: il Dna. Ilha ladentro, lo racconta la storia: i rossoneri hanno vinto sette volte quella che un tempo si chiamava Coppa dei Campioni, nessuno ne ha in bacheca più dei rossoneri a parte il Real (che è fuori categoria). Per dire: la Juventus ha conquistato il doppio degli scudetti rispetto alo giù di lì (trentasei a diciannove), ma meno di un terzo delle(sette a due). La superiorità che i bianconeri hanno sempre avuto in Italia, in Europa si è trasformata quasi in un complesso, in un tabù: fuori dai confini i rossoneri sono un’altra cosa. Un caso? Voi credete che un caso possa durare sessant’anni? Già, perché la prima ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Spalletti ha adottato la strategia del giocatore d'azzardo e non ha pagato - apetrazzuolo : CDS - Napoli, Spalletti ha adottato la strategia del giocatore d'azzardo e non ha pagato - napolimagazine : CDS - Napoli, Spalletti ha adottato la strategia del giocatore d'azzardo e non ha pagato - napolista : Il Napoli ha pagato il Dna Champions del Milan (Gazzetta) In campionato ha dimostrato di essere più forte – i ross… - marcoboccassin6 : Il #Napoli è stato molto sfortunato sia nella partita di andata e nel ritorno in casa sua. Secondo me ha pagato anc… -